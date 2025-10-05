«Я машина». Двалишвили — о третьей победе за 2025 год

34-летний грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили высказался о своей победе над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320.

«Я машина. Я становлюсь лучше от боя к бою. Моя команда каждый раз меня удивляет новыми заданиями. Я очень усердно тренируюсь. Чувствую, что нахожусь только в начале пути. Я из Грузии, у меня всё в порядке с духом. Я представитель дзюдо. И мы привыкли бросать, используя кимоно. Но тут я начал ходить в боксёрский зал. Мне приходится постоянно становиться всё лучше и лучше. У меня почти получилось финишировать его в ударке. Я планировал это сделать», — сказал Мераб Двалишвили после боя.