«Я машина». Двалишвили — о третьей победе за 2025 год

«Я машина». Двалишвили — о третьей победе за 2025 год
34-летний грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили высказался о своей победе над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

«Я машина. Я становлюсь лучше от боя к бою. Моя команда каждый раз меня удивляет новыми заданиями. Я очень усердно тренируюсь. Чувствую, что нахожусь только в начале пути. Я из Грузии, у меня всё в порядке с духом. Я представитель дзюдо. И мы привыкли бросать, используя кимоно. Но тут я начал ходить в боксёрский зал. Мне приходится постоянно становиться всё лучше и лучше. У меня почти получилось финишировать его в ударке. Я планировал это сделать», — сказал Мераб Двалишвили после боя.

