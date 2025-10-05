Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что за резюме». Волкановски назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса UFC

«Что за резюме». Волкановски назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса UFC
Комментарии

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски лестно высказался в адрес 34-летнего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Что за резюме у Мераба, величайшего бойца UFC в истории легчайшего веса», — написал Волкановски на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 5 октября, на турнире UFC 320 грузинский боец провёл третью защиту своего титула в поединке с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американца Кори Сэндхагена. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Материалы по теме
Двалишвили ответил на вопрос о потенциальном бое с Волкановски за второй пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android