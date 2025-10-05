«Что за резюме». Волкановски назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса UFC

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски лестно высказался в адрес 34-летнего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Что за резюме у Мераба, величайшего бойца UFC в истории легчайшего веса», — написал Волкановски на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 5 октября, на турнире UFC 320 грузинский боец провёл третью защиту своего титула в поединке с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американца Кори Сэндхагена. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей.