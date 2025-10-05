Скидки
Дана Уайт сообщил, кто будет следующим соперником Илии Топурии в UFC

Дана Уайт сообщил, кто будет следующим соперником Илии Топурии в UFC
Президент UFC Дана Уайт сообщил во время пресс-конференции, что предстоящий поединок между Арманом Царукяном и Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC в Катаре, будет иметь статус претендентского и победитель станет следующим драться с непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
