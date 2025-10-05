Малыхин отреагировал на поражение Анкалаева в реванше с Перейрой

Экс-чемпион ONE FC в трех весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Анкалаев проиграл техническим нокаутом в первом раунде и лишился титула в полутяжелом весе (до 93 кг).

«Это полутяжелый вес. Перейра попал, потряс Магу и забрал бой. Тренерский состав разберет, что Магомед сделал правильно или неправильно. С кем Анкалаев должен драться дальше? Да он всех перебил уже, так что нам нужно ждать трилогию с Алексом. Перейра, конечно, будет соскакивать с третьего боя», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.