Малыхин отреагировал на поражение Анкалаева в реванше с Перейрой

Комментарии

Экс-чемпион ONE FC в трех весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Анкалаев проиграл техническим нокаутом в первом раунде и лишился титула в полутяжелом весе (до 93 кг).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Это полутяжелый вес. Перейра попал, потряс Магу и забрал бой. Тренерский состав разберет, что Магомед сделал правильно или неправильно. С кем Анкалаев должен драться дальше? Да он всех перебил уже, так что нам нужно ждать трилогию с Алексом. Перейра, конечно, будет соскакивать с третьего боя», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

