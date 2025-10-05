Скидки
Уайт прокомментировал заявление Макгрегора, что следующий бой он проведёт в Белом доме

Уайт прокомментировал заявление Макгрегора, что следующий бой он проведёт в Белом доме
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал заявление 37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора, который несколькими днями ранее сообщил, что проведёт следующий бой на турнире UFC в Белом доме.

«Мы всё ещё обсуждаем организацию и то, как всё будет работать в Белом доме, поэтому пока не начали переговоры о том, какие бои пройдут на этом турнире. Конор хочет драться в этом карде, и вы ясно видите, что Конор горит сильным желанием выступить там. Но пока ничего не сделано», — сказал Уайт во время пресс-конференции.

Предполагается, что турнир UFC в Белом доме состоится в июне 2026 года в честь 250-летия независимости США.

