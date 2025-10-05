Шаблий оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий высказался о потенциальном поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном.

«Если бой с Петром состоится, у него есть шанс поймать в стойке. Пётр любит работать первым номером и быстро контратаковать, чего не хватало сегодня Кори. Думаю, страх перед борьбой сковывает его соперников и они не могут раскрыться и давить. Нужен хороший план, спарринг-партнёры, а лучше – перед этим провести лагерь с борцами, и можно пробовать. А так верю, что Пётр может его поймать», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.