Роберт Уиттакер заявил, что сейчас нет бойца способного побить Перейру в полутяжёлом весе

Роберт Уиттакер заявил, что сейчас нет бойца способного побить Перейру в полутяжёлом весе
34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер предположил, что в данный момент в полутяжёлом весе нет бойца, который был бы способен побить 38-летнего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру.

«Бойцы, которые имели наилучшие шансы победить Алекса Перейру, уже не дерутся. Это было поколение назад, к сожалению. В этом дивизионе нет никого, кто представлял бы угрозу Алексу. Переход в тяжёлый вес — это правильное решение, как с точки зрения статуса суперзвёзды, так и с точки зрения денег», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

