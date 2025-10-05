Бадаев: Анкалаев не ожидал такой наглости от Перейры

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о победе бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, который возглавил турнир UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поатан взял верх, нокаутировав Магомеда в первом раунде.

«Если честно, я был в шоке от результата. Для меня очень удивительно, что так легко выиграл Перейра. Такое ощущение, что Магомед был немного растерян. Возможно, он не ожидал такого напора, наглости со стороны Перейры. Магомед позволил загнать себя в узкий коридор, лишить себя пространства. Магомед техничнее и лучше как боец ММА. Ему просто нужно было применить весь свой арсенал навыков, но он просто не успел это сделать. Даже по выражению лица Анкалаева было видно, что он будто не ожидал или перегорел. Но нужно отдать должное Перейре — он выполнил свою работу. Реванш взят и даже убедительно», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.