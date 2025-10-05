«Чимаев — российский парень». Бадаев — про отсутствие отечественных чемпионов UFC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев выразил несогласие с мнением, что 31-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев не является российским бойцом.

«Говоря про отсутствие российских чемпионов UFC на данный момент, я готов повториться, что считаю Хамзата Чимаева российским бойцом. Пусть он и выступает под другим флагом, но это российский парень. Чем больше будет чемпионов из России, тем будет лучше. Думаю, это вопрос времени», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Бадаев поделился мнением о победе Перейры в реванше с Анкалаевым.