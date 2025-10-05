Дана Уайт высказался насчёт организации боя между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не собирается организовывать поединок между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джоном Джонсом.

«Знаете, что я понял после сегодняшнего турнира? Я ни за что не смогу организовать бой между Джонсом и Перейрой. Джон слишком крупный, отличный борец. Помните, как он перевёл Стипе в первом раунде? Мне нравится Алекс Перейра, просто нет смысла устраивать этот бой.

Если они оба этого хотят достаточно сильно, то, может быть, я бы это сделал… В чём смысл Алексу выходить и драться с парнем, который намного крупнее тебя и который является настолько хорошим борцом?» — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.