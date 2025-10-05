Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Двалишвили празднует победу над Сэндхагеном в ночном клубе Лас-Вегаса

Видео: Двалишвили празднует победу над Сэндхагеном в ночном клубе Лас-Вегаса
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили спустя несколько часов после победы в бою с американцем Кори Сэндхагеном, который состоялся на турнире UFC 320, приехал в один из ночных клубов Лас-Вегаса, где отпраздновал очередную успешную защиту пояса.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

Мераб в поединке с Кори смог установить рекорд в истории титульных боёв UFC, реализовав за встречу 20 тейкдаунов. Для Двалишвили победа над Сэндхагеном стала 14-й в североамериканской организации и четвёртой в титульных поединках.

Ранее Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда.

Материалы по теме
Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android