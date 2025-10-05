Видео: Двалишвили празднует победу над Сэндхагеном в ночном клубе Лас-Вегаса
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили спустя несколько часов после победы в бою с американцем Кори Сэндхагеном, который состоялся на турнире UFC 320, приехал в один из ночных клубов Лас-Вегаса, где отпраздновал очередную успешную защиту пояса.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген
Мераб в поединке с Кори смог установить рекорд в истории титульных боёв UFC, реализовав за встречу 20 тейкдаунов. Для Двалишвили победа над Сэндхагеном стала 14-й в североамериканской организации и четвёртой в титульных поединках.
Ранее Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда.
