Видео: Двалишвили празднует победу над Сэндхагеном в ночном клубе Лас-Вегаса

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили спустя несколько часов после победы в бою с американцем Кори Сэндхагеном, который состоялся на турнире UFC 320, приехал в один из ночных клубов Лас-Вегаса, где отпраздновал очередную успешную защиту пояса.

Мераб в поединке с Кори смог установить рекорд в истории титульных боёв UFC, реализовав за встречу 20 тейкдаунов. Для Двалишвили победа над Сэндхагеном стала 14-й в североамериканской организации и четвёртой в титульных поединках.

Ранее Двалишвили признался, что проводил тейкдауны в бою с Сэндхагеном ради рекорда.