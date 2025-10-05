Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Перейры: Алекс на два месяца заперся в зале и думал только о победе нокаутом

Тренер Перейры: Алекс на два месяца заперся в зале и думал только о победе нокаутом
Комментарии

Плиньо Круз, являющийся тренером 38-летнего действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, подтвердил, что его подопечный упорно готовился к реваншу с россиянином Магомедом Анкалаевым. Он состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Когда Алекс сказал, что в первом поединке с Анкалаевым он не был готов на 100%, это была правда. Он болел на протяжении всего того лагеря. Анкалаев нёс чушь. Перейра на два месяца заперся в тренировочном зале и думал он только о том, чтобы нокаутировать Магомеда. И ему это удалось», — приводит слова Круза аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Материалы по теме
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android