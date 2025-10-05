Тренер Перейры: Алекс на два месяца заперся в зале и думал только о победе нокаутом

Плиньо Круз, являющийся тренером 38-летнего действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, подтвердил, что его подопечный упорно готовился к реваншу с россиянином Магомедом Анкалаевым. Он состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«Когда Алекс сказал, что в первом поединке с Анкалаевым он не был готов на 100%, это была правда. Он болел на протяжении всего того лагеря. Анкалаев нёс чушь. Перейра на два месяца заперся в тренировочном зале и думал он только о том, чтобы нокаутировать Магомеда. И ему это удалось», — приводит слова Круза аккаунт Home of Fight в социальной сети X.