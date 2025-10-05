Малыхин поделился ожиданиями от возможного реванша Яна и Двалишвили

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о потенциальном поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном.

«Когда у Яна был бой с Мерабом в марте 2023 года, я знаю, что он не был готов на все 100%. Сам хочу посмотреть на Петра, который будет готов на максимум, чтобы его ничего не беспокоило, чтобы он был заряжен и мотивирован. Сейчас Ян точно мотивирован. Для меня это очень ожидаемый бой», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Шаблий оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Двалишвили празднует победу над Сэндхагеном в ночном клубе