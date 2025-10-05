Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин поделился ожиданиями от возможного реванша Яна и Двалишвили

Малыхин поделился ожиданиями от возможного реванша Яна и Двалишвили
Комментарии

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о потенциальном поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном.

«Когда у Яна был бой с Мерабом в марте 2023 года, я знаю, что он не был готов на все 100%. Сам хочу посмотреть на Петра, который будет готов на максимум, чтобы его ничего не беспокоило, чтобы он был заряжен и мотивирован. Сейчас Ян точно мотивирован. Для меня это очень ожидаемый бой», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Шаблий оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Двалишвили празднует победу над Сэндхагеном в ночном клубе

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android