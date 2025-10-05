Скидки
Уиттакер: Анкалаеву придётся пройти через мясорубку, чтобы снова стать претендентом

Комментарии

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Анкалаев проиграл техническим нокаутом в первом раунде и лишился титула в полутяжелом весе (до 93 кг).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Анкалаеву предстоит серьёзно потрудиться, чтобы вернуться в список претендентов. В UFC не очень любят этого парня, так что ему придётся пройти через мясорубку полутяжёлого веса», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Ранее Анатолий Малыхин отреагировал на поражение Анкалаева в реванше с Перейрой.

