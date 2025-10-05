Скидки
Конор Макгрегор отреагировал на победу Перейры в реванше с Анкалаевым

Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым. Он состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Поздравляю Перейру с возвращением в реванше. Мастерство. Воля. Решимость. Поздравляю Анкалаева с мужеством, необходимым для того, чтобы выйти на реванш. Мужество. Смелость. Честь. Счёт 1:1», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Дана Уайт высказался насчёт организации боя между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой.

