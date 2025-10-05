Конор Макгрегор отреагировал на победу Перейры в реванше с Анкалаевым

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым. Он состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«Поздравляю Перейру с возвращением в реванше. Мастерство. Воля. Решимость. Поздравляю Анкалаева с мужеством, необходимым для того, чтобы выйти на реванш. Мужество. Смелость. Честь. Счёт 1:1», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

