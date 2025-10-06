Скидки
Магомед Анкалаев впервые прокомментировал поражение в титульном реванше с Алексом Перейрой

Комментарии

33-летний российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Магомед Анкалаев впервые прокомментировал поражение в реванше с бразильцем Алексом Перейрой за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Если Аллах испытал меня поражением, значит, хочет закалить. Я склоняюсь перед его волей, но не перед трудностями. Тем, кто остался рядом — спасибо. Тем, кто отвернулся — тоже спасибо. Ведь Аллах очищает путь не только от слабости, но и от лишних людей», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

