Сехудо: победа Перейры над Анкалаевым вывела Алекса в топ-5 лучших бойцов UFC в истории

Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высоко оценил значимость победы 38-летнего бразильца Алекса Перейры в реванше с 33-летним россиянином Магомедом Анкалаевым за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Победа Перейры в реванше с Анкалаевым вывела Алекса в топ-5 лучших бойцов UFC в истории», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Магомед Анкалаев впервые выступил с заявлением насчёт поражения в титульном реванше с Алексом Перейрой.

