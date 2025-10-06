Скидки
Кормье высказался о поражении Анкалаева в бою с Перейрой на UFC 320

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о поражении россиянина Магомеда Анкалаева в титульном бою с бразильцем Алексом Перейрой на UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Магомеду Анкалаеву придётся вернуться домой и задать себе несколько вопросов. Что ему нужно сделать, если он снова получит шанс на титул? Потому что он его получит. Большинство бойцов не способны справиться с Анкалаевым. Так что ему предстоит понять, что именно нужно изменить. После того, что произошло, думаю, Перейра постарался бы драться с ним таким же образом в трилогии.

То, что он сделал против Магомеда Анкалаева, впечатляет, особенно учитывая, насколько хорош Анкалаев. Есть множество клише вроде: «В реванше побеждает более молодой, с возрастом ты теряешь форму». Особенно если твой соперник — чемпион, который должен быть лучше в реванше. Но Перейра не обращает внимания на такие вещи. Он — особенный боец, особенный человек, — приводит слова Кормье Yahoo Sports.

Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде и вернул себе чемпионский пояс промоушена.

