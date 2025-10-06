Скидки
Илия Топурия в начале января может подраться с Джастином Гэтжи — источник

Илия Топурия в начале января может подраться с Джастином Гэтжи — источник
UFC рассматривает возможность организации поединка между чемпионом в лёгком весе грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщает журналист и комментатор Альваро Кольменеро на своей страничке в Х.

Как стало известно, бой может состояться в январе 2026 года и стать символическим началом партнёрства промоушена с медиагигантом Paramount.

Ранее сообщалось, что UFC планирует начать масштабную коллаборацию с Paramount с 2026 года — это может включать эксклюзивные трансляции, документальные проекты и кроссплатформенное продвижение боёв. Потенциальный бой Топурии и Гэтжи может стать первым крупным событием в рамках этого соглашения.

Напомним, вчера глава промоушена Дана Уайт сообщил, что следующим претендентом на титул в лёгком весе будет победитель боя Арман Царукян — Дэн Хукер.

В своём последнем бою Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру (28 июня), а Гэтжи — одолел единогласным решением Рафаэля Физиева (8 марта)

