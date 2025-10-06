Конор Макгрегор рассказал о своём будущем в спорте

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор высказался о своём спортивном будущем.

«Есть люди, которые хотят, чтобы я дрался на голых кулаках. Я знаю, что UFC сочиняет для меня новый контракт или что‑то в этом роде. Я пока не знаю, что будет. Посмотрим. Я соскучился по единоборствам и с нетерпением жду, что принесёт завтрашний день», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику