Алекс Перейра потроллил Магомеда Анкалаева после своей победы

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра после своей победы над топовым россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 320 потроллил своего оппонента.

В одной из социальных сетей Поатан опубликовал скрин, на котором запечатлён момент триумфа бразильца и его фирменного жеста над лежащим на канвасе Анкалаевым. К этому скрину бразилец дорисовал в руки Магомеда автомобильную шину. Таким образом Перейра сделал отсылку к словам россиянина, который неоднократно перед реваншем заявлял, что отправит Алекса обратно на шиномонтаж, где Перейра работал перед своей карьерой в UFC.

Фото: Соцсети Алекса Перейры

Напомним, бразилец нокаутировал российского бойца на второй минуте боя и вернул себе чемпионский пояс полутяжёлого веса.

