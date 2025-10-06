Скидки
Хамзат Чимаев заявил о готовности сразиться с Перейрой в тяжёлом весе

Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) со звездой организации бразильцем Алексом Перейрой.

«Я готов подраться с тобой в тяжёлом весе, ты не найдёшь другой супербой. Никаких «шама» — раздавим всех», — написал Чимаев в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 319 в августе, Чимаев победил единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси, став обладателем чемпионского титула.

Перейра на UFC 320 в октябре нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева, вернув себе титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

