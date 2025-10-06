Скидки
Ринат Фахретдинов высказался о сроках следующего боя в UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о сроках следующего выступления.

«Думаю в конце/начале года. Хотел в ноябре, не дали», — написал Фахретдинов в телеграм-канале «Раздевалка».

Ринату Фахретдинову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 258 в сентябре, Фахретдинов победил техническим нокаутом шведа Андреаса Густафссона. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одна ничья.

