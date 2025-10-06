Даниэль Кормье прокомментировал победу Перейры в реванше с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«То, что он сделал с Магомедом Анкалаевым, впечатляет, учитывая, насколько хорош Анкалаев. Существует много клеше, в том числе и «в реванше побеждает тот, кто моложе, с возрастом вы теряете форму». Особенно это актуально, если ваш соперник – чемпион. Однако Перейра не обращает внимания на такие вещи. Он особенный боец и особенный человек», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

