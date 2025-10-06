Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье прокомментировал победу Перейры в реванше с Анкалаевым

Даниэль Кормье прокомментировал победу Перейры в реванше с Анкалаевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«То, что он сделал с Магомедом Анкалаевым, впечатляет, учитывая, насколько хорош Анкалаев. Существует много клеше, в том числе и «в реванше побеждает тот, кто моложе, с возрастом вы теряете форму». Особенно это актуально, если ваш соперник – чемпион. Однако Перейра не обращает внимания на такие вещи. Он особенный боец и особенный человек», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Материалы по теме
Хамзат Чимаев заявил о готовности сразиться с Перейрой в тяжёлом весе

Перейра проводит заключительные спарринги перед UFC 320

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android