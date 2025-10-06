Арман Царукян показал фото со 101-летним прадедом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешанного стиля Арман Царукян опубликовал совместное фото со своим прадедом.

«Мой прадедушка — 101 год», — написал Царукян в социальных сетях.

Фото: из личного архива Армана Царукяна

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

22 ноября на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар) Царукян проведёт поединок с пятым номером рейтинга австралийцем Дэном Хукером.

Арман Царукян провёл борцовскую схватку с чемпионом Европы