Абдель-Азиз: Анкалаеву не стоило драться на UFC 320

Абдель-Азиз: Анкалаеву не стоило драться на UFC 320
Али Абдель-Азиз, менеджер Магомеда Анкалаева, прокомментировал поражение россиянина в реванше с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Алекс Перейра победил в реванше. Поздравления ему и его команде. Я знаком с его тренерами, менеджерами и всегда уважал их. С Алексом я не знаком лично.

Алекс оказался лучшим бойцом в субботу. И мы принимаем поражения как мужчины… Но я всегда считал, что Магомед Анкалаев его победит. Он уже сделал это однажды. И я верю, что, если они подерутся снова, Магомед Анкалаев победит его.

Многое произошло с Анкалаевым во время подготовки. Если бы всё зависело от меня… Ему не стоило драться в этот раз. Но он мужчина, сам принимает решения и живёт так, как поступает. Сейчас это всё, что я могу сказать», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

