«Остальные не смогут». Кормье назвал единственного конкурента для Двалишвили в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье назвал, по его мнению, единственного бойца в легчайшем весе (до 61 кг), способного составить конкуренцию действующему обладателю титула грузину Мерабу Двалишвили.

«Я должен это сказать. Умар Нурмагомедов, вероятно, единственный парень, способный составить конкуренцию Мерабу. Остальные этого не смогут.

Будет очень непросто придумать план победы над Мерабом из-за его непрекращающихся тейкдаунов. К этому невероятно тяжело подготовиться», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

