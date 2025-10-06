Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион Bellator Патрик Микс показал травму глаза после поражения на UFC 320

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе (до 61 кг) американец Патрик Микс показал травму, полученную в поединке с поляком Якубом Виклацем на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Микс проиграл раздельным судейским решением по итогам трех раундов.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Патрик Микс — Якуб Виклач (W)
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Якуб Виклач
Окончено
SD
Фото: из личного архива Патрика Микса

Патрику Миксу 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2023-й выступал в Bellator, где становился чемпионом в легчайшем дивизионе. Всего на его счету 28 побед и три поражения.

Ранее Алекс Перейра подтвердил, что получил травму стопы в реванше с Магомедом Анкалаевым на UFC 320.

