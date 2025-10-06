Скидки
Бокс/ММА

Шавкат Рахмонов высказался о следующем бое в UFC

Шавкат Рахмонов высказался о следующем бое в UFC
Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов сообщил, что готовится к возвращению после долгого перерыва.

«Работаю каждый день. Возвращение близится, не могу дождаться, когда вернусь в клетку», — написал Рахмонов в социальной сети X (ранее Twitter).

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил ирландца Иана Гарри единогласным судейским решением.

Тренер Рахмонова высказался о шансах казахстанца страховать бой Делла Маддалена — Махачев

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова

