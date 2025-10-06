Скидки
Камил Гаджиев оценил судейское решение в реванше Нурмагомедова и Хьюза

Камил Гаджиев оценил судейское решение в реванше Нурмагомедова и Хьюза
Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат реванша в лёгком весе (до 70 кг) PFL между соотечественником Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«Та же самая история, как под копирку. Да, сам бой чуть по-другому складывался. Но в итоге бой довольно равный. Те, кто говорит, что Хьюз выиграл, могут сесть и на бумаге это обосновать.

Вообще вопросов нет. Как и те, кто могут обосновать на бумаге, что выиграл Нурмагомедов. Если спросите меня, я скажу так. Два раунда точно выиграл Нурмагомедов. 10-9, 10-9. А три раунда можно отдать в одну и в другую сторону», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

