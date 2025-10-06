«Бизнесмен не был спортсменом». Перейра жёстко высказался об Абдель-Азизе после UFC 320

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра раскритиковал Али Абдель-Азиза, менеджера Магомеда Анкалаева, за поведение в преддверии его реванша с россиянином, состоявшегося на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

По мнению Перейры, Абдель-Азиз не испытывает эмоций по отношению к бойцам, с которыми работает.

«Когда бизнесмен никогда не был спортсменом и раскручивает своего бойца ради денег и славы. Человек рискует своей жизнью, а ты просто сидишь за клеткой и улыбаешься», — написал Перейра в социальных сетях.

Ранее Абдель-Азиз заявил, что Анкалаеву не стоило драться на UFC 320.