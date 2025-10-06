Скидки
Тренер Двалишвили: Мераб уничтожит Умара Нурмагомедова в реванше

Тренер Двалишвили: Мераб уничтожит Умара Нурмагомедова в реванше
Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, высказался о потенциальном реванше подопечного с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я считаю, в реванше Мераб финиширует Умара, уничтожит его. Всё сложится для Умара намного хуже, чем в первом бою. Тогда это был худший Мераб, больной и травмированный. Но он вышел в клетку и сделал работу. Как по мне, в реванше всё будет гораздо жёстче и мы увидим финиш», — сказал Вуд в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся в январе на UFC 311 и завершился победой грузинского бойца единогласным решением.

