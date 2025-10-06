Камил Гаджиев прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Друзья, речь идёт о тяжёлом весе, речь идёт о четырёхунциевых перчатках. Один удар может решить всё. Давайте не забывать, что в лице Перейры мы имеем дело с чемпионом мира по кикбоксингу, с обладателем поясов престижных организаций. Уж этот человек точно умеет бить. Так и получилось в бою. Неизвестно, что было бы дальше. История не знает сослагательного наклонения. Но Перейра сделал то, что собирался сделать. Анкалаев пропустил удар.

В прошлом бою Перейре этой решимости не хватало. Как будто он не подобрал ключи к Анкалаеву. А здесь ему нечего было терять — он же претендент. И он был похож на себя. Один удар — дальше вы сами всё видели. Поэтому давайте не будем никогда недооценивать бойцов в тяжёлом весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.