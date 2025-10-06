Гаджиев: следующий шанс у Анкалаева сразиться за титул UFC будет года через два

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Что дальше для Анкалаева? Предполагаю, что организация UFC, которая не шибко хотела видеть Магомеда чемпионом, удовлетворена. Поэтому они так подумали: «Ну и отлично». И теперь следующий шанс подраться за титул у Анкалаева будет года через два. У UFC будут все аргументы, чтобы запустить его по кругу из трёх победных боёв. Как минимум. На этом уровне три боя – это почти два года», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.