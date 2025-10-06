«Брат». Двалишвили обратился к Анкалаеву после его поражения в реванше с Перейрой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили обратился к россиянину Магомеду Анкалаеву со словами поддержки после того, как тот потерпел поражение в реванше с бразильцем Алексом Перейрой за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«Респект, Магомед. Ты вернёшься сильнее, чем когда-либо, брат», — написал Двалившили в комментариях под публикацией Анкалаева в социальных сетях.

Ранее Магомед Анкалаев впервые выступил с заявлением насчёт поражения в титульном реванше с Алексом Перейрой.