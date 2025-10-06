Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Брат». Двалишвили обратился к Анкалаеву после его поражения в реванше с Перейрой

«Брат». Двалишвили обратился к Анкалаеву после его поражения в реванше с Перейрой
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили обратился к россиянину Магомеду Анкалаеву со словами поддержки после того, как тот потерпел поражение в реванше с бразильцем Алексом Перейрой за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Респект, Магомед. Ты вернёшься сильнее, чем когда-либо, брат», — написал Двалившили в комментариях под публикацией Анкалаева в социальных сетях.

Ранее Магомед Анкалаев впервые выступил с заявлением насчёт поражения в титульном реванше с Алексом Перейрой.

Материалы по теме
Магомед Анкалаев впервые прокомментировал поражение в титульном реванше с Алексом Перейрой
Материалы по теме
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android