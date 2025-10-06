Анонсированы следующие поединки Уланбекова, Спивака, Алмабаева и Наурдиева в UFC

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков проведёт следующий бой против бывшего чемпиона Rizin и Bellator в категории до 57 кг японца Кёдзи Хоригути на турнире UFC Fight Night 265, который пройдёт 22 ноября в Дохе (Катар). Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Также в рамках данного ивента состоятся следующие бои: между Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым в тяжёлом весе, между Алексом Пересом и Асу Алмабаевым, между Исмаилом Наурдиевым и Райаном Лодером.

Напомним, возглавит турнир бой в среднем весе между нидерландцем Ренье де Риддером и американцем Бренданом Алленом.