«К чёрту эту дагестанскую крысу». Диллон Дэнис — о поражении Анкалаева в бою с Перейрой

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис жёстко высказался о поражении россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой за звание титул UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«К чёрту эту дагестанскую крысу», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети X.

Для Анкалаева это поражение стало вторым на профессиональном уровне. До этого Магомед шёл на серии из 14 побед. В UFC он дебютировал в 2018 году.

