«К чёрту эту дагестанскую крысу». Диллон Дэнис — о поражении Анкалаева в бою с Перейрой
Поделиться
Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис жёстко высказался о поражении россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой за звание титул UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев
«К чёрту эту дагестанскую крысу», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети X.
Для Анкалаева это поражение стало вторым на профессиональном уровне. До этого Магомед шёл на серии из 14 побед. В UFC он дебютировал в 2018 году.
Ранее Магомед Анкалаев впервые выступил с заявлением насчёт поражения в титульном реванше с Алексом Перейрой.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
18:02
-
17:49
-
17:18
-
17:04
-
16:56
-
15:56
-
15:50
-
14:43
-
13:54
-
13:13
-
12:34
-
12:28
-
11:55
-
11:49
-
11:04
-
10:57
-
09:56
-
09:40
-
08:51
-
08:30
-
06:50
-
06:31
-
05:51
-
03:20
-
00:44
-
00:20
-
00:03
- 5 октября 2025
-
23:16
-
22:47
-
22:31
-
22:21
-
22:05
-
21:04
-
20:25
-
19:45