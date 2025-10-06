«Достану тебя в следующий раз!» Сэндхаген — о поражении в поединке с Двалишвили

33-летний бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген впервые прокомментировал поражение в поединке с 34-летним чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

«Поздравляю Мераба – ты отличный боец и настоящий чемпион. Горжусь тем, что сражался с тобой. Достану тебя в следующий раз!

Всем моим фанатам – у меня ничего не меняется. Впереди тяжёлая работа, пока я не повешу перчатки на гвоздь. До титула всё равно доберёмся. Люблю вас, ребята», — написал Сэндхаген на своей странице в социальной сети.