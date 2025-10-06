Скидки
Экс-боец UFC: Анкалаеву придётся одержать ещё 15 побед подряд, чтобы снова драться за пояс

Комментарии

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун оценил будущее россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Алекса Перейры в североамериканской организации после того, как они провели реванш за звание титул UFC в категории до 93 кг. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Насколько безумны ММА? Лучшего сценария для UFC здесь не придумаешь, никто бы не поверил. Алекса ждёт огромное будущее, и Анкалаеву придётся одержать 15 побед подряд, чтобы получить ещё один титульный шанс. Алекс почти гарантированно будет драться в Белом доме», — написал Браун на своей странице в социальной сети Х.

