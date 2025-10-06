Алекс Перейра опубликовал заявление после победы в реванше с Магомедом Анкалаевым

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выступил с обращением к фанатам после победы в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, поблагодарив их за поддержку. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«Спасибо моей семье, друзьям, фанатам и моей команде за всю любовь и поддержку перед этим боем. За то, что верили в меня. Иногда в жизни мы падаем, но никогда не принимаем решения оставаться внизу. Вставай и верь, тяжёлые времена наступают, но и они уходят. Верь в себя и работай усердно. С добрым сердцем, самоотверженностью и стойкостью ты способен преодолеть тяжёлые времена и достичь великого», — написал Перейра на своей странице в социальной сети.