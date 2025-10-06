Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Хотели разозлить». Алекс Перейра — о том, почему его команда кричала «Chama» Анкалаеву

«Хотели разозлить». Алекс Перейра — о том, почему его команда кричала «Chama» Анкалаеву
Комментарии

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, почему его команда после победы в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым кричала ему и его тренерам «Chama». Бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«Мы хотели немного их разозлить, поскольку они пытались создать между нами конфликт. И это не им надо было выходить в октагон, чтобы драться со мной. Говорить должен сам Анкалаев, поскольку ему надо выходить в клетку», — приводит слова Перейры аккаунт Full Send MMA в социальной сети X.

Ранее Алекс Перейра опубликовал заявление после победы в реванше с Магомедом Анкалаевым.

