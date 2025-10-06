«Скоро увидимся!» Конор Макгрегор анонсировал перерыв в использовании социальных сетей

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор сообщил, что берёт перерыв в использовании социальных сетей.

«Привет, народ, я ненадолго ухожу из социальных сетей, скоро увидимся! Моя любовь непоколебима! Спасибо всем. Я невероятно мотивирован и дисциплинирован», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.