Прохазка: верю, что могу победить Перейру в третьем бою. Наша история ещё не закончена

Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка выразил уверенность в том, что ему удастся победить 38-летнего действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейру в третьем бою.

«Возможно, вы мне по-прежнему не верите, но я верю, что могу найти способ победить Перейру в третьем бою. Что могу сказать насчёт возможного перехода Алекса в тяжёлый вес? Передайте ему, что я тогда тоже пойду за ним, наша история ещё не закончена. Я всё ещё считаю, что полутяжёлый дивизион — это мой вес. Хотя если он перейдёт в тяжёлый вес, то мне хотелось бы побороться за титул в категории до 93 кг», — приводит слова Прохазки аккаунт Full Send MMA в социальной сети X.

