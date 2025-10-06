Аспиналл: я бы не хотел драться с Мерабом Двалишвили, его просто не остановить

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл отреагировал на выступление 34-летнего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в поединке с американцем Кори Сэндхагеном. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

«Я бы не хотел драться с Мерабом, его просто не остановить», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Мераб в поединке с Кори смог установить рекорд в истории титульных боёв UFC, реализовав за встречу 20 тейкдаунов. Для Двалишвили победа над Сэндхагеном стала 14-й в североамериканской организации и четвёртой – в титульных поединках.