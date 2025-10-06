Скидки
«Этот бой снова актуален». Сехудо — о том, с кем Перейра должен подраться в Белом доме

«Этот бой снова актуален». Сехудо — о том, с кем Перейра должен подраться в Белом доме
Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо предположил, что следующий поединок 38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра должен провести с американцем Джоном Джонсом на турнире UFC в Белом доме за титул BMF в тяжёлом весе.

«Джон Джонс против Алекса Перейры за титул BMF в тяжёлом весе. Вы ведь хотите, чтобы американский боец был в центре внимания на турнире UFC в Белом доме? Ладно, Джонс не станет драться с Томом Аспиналлом. И это нормально. Пусть Джонс сразится с Перейрой, со следующим большим именем в ММА. Перейра имеет бо́льшую известность, чем Аспиналл. А теперь, когда Алекс побил Анкалаева, бой между Перейрой и Джонсом снова станет актуальным. И этот поединок будет последним для Джонса, как и, вероятно, для Алекса Перейры», — приводит слова Сехудо аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

