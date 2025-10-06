«Почти уверен, что перелом». Перейра объяснил, как травмировал ногу в реванше с Анкалаевым

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, каким образом травмировал ногу в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«[На реванш с Анкалаевым] У меня была отличная стратегия, которая, как вы уже видели, сработала в поединке с Блаховичем. Удары по икроножной части работали. Я нанёс несколько лоу-киков, но затем Магомед поменял стойку. Думаю, что он изменил дистанцию.

Потом нанёс ещё один удар по его передней ноге, однако получилось так, что я зацепил его лишь пальцами. Почти уверен, что у меня перелом», — приводит слова Перейры портал MMAJunkie.