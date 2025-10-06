Скидки
«Он этого заслуживает». Двалишвили заявил о намерении подраться с Петром Яном в декабре

Аудио-версия:
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил желание провести реванш с россиянином Петром Яном на номерном турнире UFC, который состоится в декабре.

«Да, я бы с удовольствием подрался в декабре. Я хочу быть активен и не хочу слишком долго ждать следующих претендентов. Сейчас Пётр Ян идёт на серии из трёх побед, он бывший чемпион, и, на мой взгляд, он заслуживает титульного шанса. Если в UFC захотят, то я готов драться в декабре.

Если они захотят оказать мне такую ​​услугу, то это было бы здорово. Мог бы подраться и в январе, однако тогда это стало бы для меня небольшим испытанием, поскольку в этом году я бился с Умаром, поскольку празднуем Рождество, потом Новый год, а ещё и грузинское Рождество.

К тому же мой день рождения будет 10 января. В праздники UFC PI будет закрыт, спортзал закрыт, спарринг-партнёры все пьют и проводят время с семьями, а некоторые уезжают в горы. К тому же немного холодно, так что в январе немного тяжеловато будет выходить на бой, но это нормально», — приводит слова Двалишвили портал MMAJunkie.

