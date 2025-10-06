Скидки
Тренер Двалишвили: не знаю, есть ли такое понятие, как сложный бой для Мераба

Тренер Двалишвили: не знаю, есть ли такое понятие, как сложный бой для Мераба
Джон Вуд, являющийся тренером 34-летнего действующего чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, выразил сомнение в том, что кто-то из действующих бойцов UFC мог бы составить его подопечному конкуренцию в очном поединке.

«Я действительно не знаю, есть ли такое понятие, как сложный бой для Мераба… Он настолько хорошо контролирует эти бои и способен так быстро понимать противников [что создаётся впечатление, будто никто не может навязать ему конкуренцию]. Его разум просто работает на другом уровне», — приводит слова Вуда журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

