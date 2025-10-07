Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл отреагировал на желание Алекса Перейры перейти в тяжёлый вес

Том Аспиналл отреагировал на желание Алекса Перейры перейти в тяжёлый вес
Комментарии

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл отреагировал на желание 38-летнего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры перейти в дивизион до 120 кг.

«Знаю, что Алекс говорил о желании перейти в тяжёлый вес. Посмотрим, что хотят сделать в UFC», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке Перейра провёл реванш с россиянином Магомедом Анкалаевым. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android