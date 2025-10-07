Том Аспиналл отреагировал на желание Алекса Перейры перейти в тяжёлый вес

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл отреагировал на желание 38-летнего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры перейти в дивизион до 120 кг.

«Знаю, что Алекс говорил о желании перейти в тяжёлый вес. Посмотрим, что хотят сделать в UFC», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке Перейра провёл реванш с россиянином Магомедом Анкалаевым. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.