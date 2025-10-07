Аспиналл раскрыл план на возможный бой с Перейрой

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл раскрыл свой план на потенциальный поединок против 38-летнего чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры.

«Я, чёрт возьми, пробежал бы через весь октагон и повалил бы его», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш. В июне этого года Том был официально признан абсолютным чемпионом лиги.